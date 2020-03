später lesen Wegen Corona-Krise Eishockey-WM wird wohl erstmals überhaupt abgesagt Teilen

Die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz steht wegen der Corona-Pandemie vor der Absage. An diesem Dienstag entscheidet der Weltverband IIHF über sein weiteres Vorgehen. In einer Telefonkonferenz ab 15 Uhr soll im IIHF-Council, in dem auch Präsident Franz Reindl vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) sitzt, vor allem über das Wie und Wann der Absage gesprochen werden. sid