In der Bundesliga-Zwangspause kann sich Schiedsrichter Patrick Ittrich voll auf seine Tätigkeit als Verkehrskasper der Polizei konzentrieren. sid

Die Augen weit aufgerissen, die Stimme bebt – Patrick Ittrich ist voll in seinem Element. Nein, der Bundesliga-Schiedsrichter befindet sich nicht auf dem grünen Rasen. Ittrich hat eine Holzpuppe in blauem Gewand über seinen rechten Unterarm gestülpt und mimt den Kasper. Den Verkehrskasper der Hamburger Polizei.

„Tri-tra-tralala“, singt Ittrich und lässt die närrische Gestalt mit der Zipfelmütze auf dem Kopf durch die Bewegung seiner Finger in die Hände klatschen. Spaß und Leidenschaft sind ihm dabei deutlich anzusehen. In Zeiten der Corona-Pandemie und durch die damit verbundene Zwangspause im deutschen Fußball hat Ittrich nun mehr Zeit für seinen Job als Verkehrserzieher – und geht mit seinen Kollegen dabei neue Wege.

„Im Moment können wir ja nicht in die Schulen, um den Kindern mit unseren Handpuppen die Verkehrserziehung näher zu bringen. Und da kamen wir auf die Idee, einen Podcast zu entwickeln, um unsere Geschichten in die Welt zu senden“, sagte Ittrich dem SID.

Zwei Mal in der Woche erklären der 41-Jährige und seine Kollegen Kindern nun in einem Hörspiel, wie etwa die Straße sicher überquert wird, wie man sich an einer Ampel verhält oder alles über den toten Winkel. „Etwa 13 000 Hörer haben sich die lustigen Geschichten schon heruntergeladen.

Ittrich und sechs Kollegen produzieren die Storys komplett in Eigenregie – von der Idee, dem Schreiben, dem Aufnehmen bis hin zur technischen Umsetzung mit Soundeffekten und Schneiden. Zwei Wochen hat es gedauert, bis die erste Folge online war – mittlerweile geht es deutlich schneller. Und „mit den Möglichkeiten, die wir haben“, sagte Ittrich nicht ohne Stolz, kommt „da ein ganz gutes Ergebnis raus“.

Seit 2014 spielt Ittrich, Vater von vier Töchtern, den Hamburger Verkehrskasper. Wie die Kollegen musste er sich für die Aufnahme in die legendäre Abteilung der Handpuppenspieler bei der Hamburger Polizei extra bewerben und durchlief ein Casting für seinen Traumjob. Mit Kindern zu arbeiten, ist „genau mein Ding“, sagte Ittrich, der sein Publikum vermisst: „Die Kollegen, die das machen, machen es mit Leidenschaft, weil sie den Kindern die Verkehrserziehung näher bringen wollen. Mir macht das sehr viel Spaß“.

Doch wegen des momentan herrschenden Kontaktverbotes dürfen die Puppen um Malermeister Erwin Pinselmann, Verkehrsfuchs Freddy, Elektromeister Kuddel Kugelblitz und den Kasper eben zurzeit nicht ausrücken. Aber für Ittrich gehört „Präventionsarbeit“ einfach „zu den wichtigsten Dingen überhaupt“ – deswegen entwickelte er die Idee mit dem Podcast.

Statt der üblichen zehn Auftritte in der Woche vor Kindern sitzen Ittrich und Co. während der Coronakrise also in einem improvisierten Studio und sprechen jede Woche zwei Folgen des Verkehrskaspers ein. Und selbst die Referee-Kollegen schalten dann manchmal ein.

Natürlich hält sich Ittrich auch fit für Tag X, an dem die Bundesliga wieder startet – nur einen Tag ohne Training gönnt er sich pro Woche.

Dass die Bundesliga derzeit pausieren muss, nimmt Ittrich gelassen. „Für mich ist das jetzt geschenkte Zeit. Ich habe jetzt mehr Zeit für die Familie“, sagte er. Und für den Kasper natürlich.