Auch der Wintersport leidet unter der Coronakrise: Der deutsche Skispringer Karl Geiger steht nach dem abrupten Saisonende vor offenen Fragen. sid

Als Karl Geigers Blick auf seine geliebte Schanze am Schattenberg fällt, ist ihm Wehmut anzumerken. Noch immer glänzt im steilen Anlauf massig Schnee in der Sonne, doch die Anlage in Oberstdorf ist abgeriegelt, auch für den Vizeweltmeister und Lokalmatador. Grund ist, natürlich, das grassierende Coronavirus. „Derzeit kann ich leider nur daheim vom Küchentisch springen“, sagt der 27-Jährige im Interview und lacht.

Eigentlich hätte Geiger nach dem abrupten Ende seiner bislang stärksten Saison noch ein wenig trainieren sollen. Doch die Corona-Pandemie zwingt auch ihn zu „Homeoffice“, wie er das nennt. Heißt: Gewichte stemmen, auf einem Bein springen – und ab und zu eben auch vom Küchentisch hinunter und direkt wieder in die Höhe. „Sprungserien kann man auch zu Hause machen. Danach weiß man, was man getan hat“, sagt Geiger und grinst.

Beim Blick in die Zukunft verschwindet das Lachen wieder, denn auch der Wintersport macht sich derzeit so seine Gedanken. Aktuell plant Geiger mit einer Rückkehr auf die Schanze im Mai, die Saison soll Ende November in Polen beginnen. Noch ist das alles Theorie. „Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass wir nächsten Winter wieder ganz normal starten können“, sagt der 27-Jährige.

Zumal im Februar 2021 die Weltmeisterschaft in Oberstdorf ansteht, vor der eigenen Haustür also. „Das wird etwas ganz Besonderes. Ich möchte alles dran setzen, dass es da noch einmal besser wird“, sagt der Bayer, dem in der vergangenen Saison mit vier Weltcupsiegen der große Durchbruch gelang. Bis zuletzt hatte er noch Chancen auf den Triumph im Gesamtweltcup, der vorzeitige Abbruch der Saison machte diese Hoffnungen aber zunichte.

Eigentlich hätte am Wochenende noch die Skiflug-WM stattgefunden, doch zehn Tage vorher endete der Winter abrupt. „Wir hatten ja noch Glück, dass die Saison fast vorbei war. Wenn das im Dezember losgegangen wäre, hätte unsere Welt ganz anders ausgesehen.“

An jenen Tag in Trondheim, an dem die Sason plötzlich zu Ende ging, denkt Karl Geiger noch immer mit einem Schmunzeln. „Wir haben uns auf den Wettkampf vorbereitet, und dann hieß es: Wartet mal. Und dann: Saison beendet. Da steht man erstmal da zwischen Tür und Angel.“ Also half nur eines: „Ich habe gesagt: So, Jungs, die Saison war nicht so schlecht, trinken wir ein Bier“, sagt Geiger.

Schlecht war die Saison in der Tat nicht, vor allem für Geiger. „Es sind viele geniale Sachen passiert. Die ganze Saison lief konstant, daran habe ich auch gearbeitet“, sagt der Bayer, der im Januar nach seinem Doppelsieg im italienischen Val di Fiemme sogar das Gelbe Trikot des Weltcupführenden trug. Am Ende musste er die Kristallkugel zwar dem Österreicher Stefan Kraft überlassen, durfte aber dennoch vollauf zufrieden sein.

Nun hofft der „Karle“, wie er meist genannt wird, auf eine gute Vorbereitung auf die kommende Saison mit dem großen Highlight WM. Doch dafür muss möglichst schon im Mai irgendwo in Europa eine Schanze ihre Tore öffnen. „Gute Wintersportler werden im Sommer gemacht“, lautet einer der abgedroschensten Sätze im Skispringen. So besorgniserregend wie jetzt war der Spruch wohl noch nie.