Drittes WM-Duell zwischen Fury und Wilder am 18. Juli

Das dritte Duell zwischen Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury und Deontay Wilder ist perfekt und wird am 18. Juli erneut in Las Vegas stattfinden. Der unterlegene Ex-Champion Wilder hat die dafür nötige Klausel, die im Vertragswerk der beiden Boxer vereinbart war, gezogen. dpa

„Wilder und seine Vertreter haben uns formell informiert, dass sie den Rückkampf akzeptieren. Und im Juli ist der ideale Zeitpunkt – nach den Basketball-Playoffs, Baseball ist mitten in der Saison, und es gibt keinen Football“, sagte Furys US-Promoter Bob Arum. Der US-Amerikaner Wilder hatte vor einer Woche durch technischen K.o. in der siebten Runde gegen den Briten Fury verloren. Das erste Duell im Dezember 2018 war unentschieden geendet.

Damit dürfte ein Vereinigungskampf zwischen WBC-Weltmeister Fury und Anthony Joshua, dem Champion der Verbände WBA, WBO und IBF, in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Zumal Joshua selbst am 20. Juni im Tottenham Stadium eine Pflichtverteidigung gegen den Bulgaren Kubrat Pulew boxen wird. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, die Fury-Seite würde Wilder die Rückkampf-Klausel abkaufen, um den Weg für den „Battle of Britain“ gegen Joshua freizumachen.