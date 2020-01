später lesen Eishockey Draisaitl zum zweiten Mal beim Allstar Game Teilen

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einem Treffer zu einem wichtigen Sieg in der nordamerikanischen NHL geführt. Der deutsche Nationalspieler erzielte in der Nacht zu Mittwoch beim 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)-Heimerfolg gegen die New York Rangers das zwischenzeitliche 4:0 im zweiten Drittel. dpa