Mit dem dritten Sieg hintereinander im Viererbob hat Francesco Friedrich den Double-Hattrick im Weltcup geschafft. Zuvor hatte Friedrich auch drei Zweier-Rennen in Serie gewonnen. Mit Blick auf die Heim-WM in vier Wochen in Altenberg gab Cheftrainer René Spies bekannt, dass Johannes Lochner im Kampf ums WM-Ticket eine neue Chance im kleinen Schlitten bekommt. dpa