Demmes Wechsel nach Neapel ist so gut wie perfekt

Auch Ilsanker will weg

Vize-Kapitän Diego Demme (28) steht unmittelbar vor einem Wechsel von RB Leipzig zum italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel. Beide Vereine sind sich über einen Transfer einig. Die Ablöse für den einmaligen Nationalspieler soll bei zwölf Millionen Euro liegen. dpa

Demme war 2014 für 350 000 Euro von Paderborn zu RB gewechselt.

In der Hinrunde stand der Defensivspezialist in allen Ligaspielen auf dem Platz. Neapel wird von Demmes Idol Gennaro Gattuso trainiert, zudem stammt sein Vater Enzo aus Kalabrien. Auch RB-Defensivspieler Stefan Ilsanker (30) soll laut Medien nach nur sechs Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison einen neuen Verein suchen. Gegen den Österreicher ermittelt zudem die Staatsanwaltschaft Salzburg wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung.