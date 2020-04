Die Leichtathletik kapituliert vor Corona. Auch die EM in Paris Ende August wird abgesagt. Speerwerferin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken hat damit keine Chance, ihren Titel in diesem Jahr zu verteidigen. Von Svenja Hofer und Christoph Leuchtenberg

Die Leichtathletik-EM ist beileibe nicht das erste sportliche Großereignis des Sommers 2020, das der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Sie ist auch keineswegs das wichtigste. Und dennoch könnte die Absage der Meisterschaften in Paris drastische Folgen haben. Für die Leichtathleten, denen ein Jahr des kompletten Stillstands droht. In einer Kettenreaktion aber auch für andere Sportarten – denn für die Tour de France und die French Open sieht es jetzt ganz düster aus.

Überraschend kam die Absage nicht, „aber die EM war natürlich das letzte, worauf man in diesem Jahr noch gehofft hat“, sagt Chritin Hussong, amtierende Speerwurf-Europameisterin des LAZ Zweibrücken. Hoffnung darauf, dass die Leichtathleten etwas vor Augen haben, worauf sie hin trainieren. Dass die EM in Frankreichs Hauptstadt am Abend zuvor mehr als vier Monate vor dem geplanten Termin (25. bis 30. August) ersatzlos gestrichen wurde, nimmt der Titelverteidigerin nach der Verschiebung der Olympischen Spiele ins kommende Jahr auch den zweiten Saisonhöhepunkt. Und auch wenn die Eliteserie Diamond League bislang kein einziges ihrer 15 bis zum 11. September geplanten Meetings endgültig abgesagt hat, zeichnet sich immer klarer eine komplette Sabbatsaison ab.

„Wir müssen einfach abwarten, ob in diesem Sommer gar kein Wettkampf mehr stattfinden wird. Für die Planung ist jetzt aber gut, dass die EM-Absage frühzeitig kam“, erklärt die 26-Jährige. „Womöglich werden wir dann früher mit dem Aufbau für das kommende Jahr beginnen – mal sehen. Das werden die nächsten paar Wochen zeigen“, sagt Hussong, die in Paris nur zu gerne den obersten Podestplatz wieder in Angriff genommen hätte.

„Klar hätte ich den Wettkampf gerne gemacht und versucht, den Titel zu verteidigen – aber dann verteidige ich ihn eben in München“, sagt die Herschbergerin mit einem Lachen. Von einer deutschen Großstadt zur nächsten wäre ja auch nicht das Schlechteste. 2018 katapultierte Hussong ihren Speer im Berliner Olympiastadion vor 48 457 Zuschauern auf 67,90 Meter – und damit zu EM-Gold. Die folgenden Titelkämpfe 2022 werden in München ausgetragen. „Allerdings“, betont Hussong, „hat die ganze Welt gerade andere Probleme als den Sport – egal ob Fußball oder Leichtathletik, die stehen derzeit einfach hinten an.“

Doch auch in dieser ungewöhnlichen Zeit behält sich die Europameisterin ihren Optimismus. „Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Und wir trainieren ja nicht umsonst“, macht sie klar, dass sie ihre sportlichen Ziele nicht aus den Augen verliert. „Man kann und sollte diese Zeit gerade auch nutzen.“

Und das macht die LAZ-Speerwerferin auch im täglichen Training. „Man kann Sachen trainieren, die man sonst nicht so viel macht.“ Bislang hat sich Chiristin Hussong in den vergangenen Wochen vor allem zuhause fit gehalten. Viel Krafttraining gemacht. Auch der ein oder andere Speer ist tatsächlich durch den heimischen Garten geflogen. Wenn es auch nicht vergleichbar mit den Würfen aus voller Kraft im Stadion ist, sei es einfach gut, „ein paar Würfe machen zu können. Und da in den nächsten zwei Monaten nun ohnehin keine Wettkämpfe stattfinden, verliert man dadurch auch nicht wirklich viel“. Seit Beginn dieser Woche darf Christin Hussong zudem auch wieder in der vereinseigenen Halle trainieren (wir berichteten). Das städtische Stadion war noch nicht für die Athleten geöffnet. „Es ist schön, wieder in die Halle zu können, allerdings sehe ich dort niemanden. Athlet und Trainer sind eigentlich immer allein“, erklärt die LAZ-Athletin, die von ihrem Vater Udo Hussong trainiert wird. Wann die nächsten Lockerungen folgen werden, wann wieder Wettkämpfe möglich sein werden – alles offen.

Die Organisatoren der Pariser EM hatten laut OK-Präsident Jean Gracia „wirklich alles versucht“. Doch nach Abwägung aller Risiken für Zuschauer, Sportler und Offizielle sowie Rücksprache mit den Behörden sei die Entscheidung alternativlos gewesen. „Die aktuelle Situation ist weit davon entfernt, unter Kontrolle zu sein“, hieß es in einem Statement des kontinentalen Leichtathletik-Verbandes European Athletics, der auch auf das zunächst noch bis Mitte Juli befristete Verbot von Massenzusammenkünften in Frankreich verwies.

Dass die Organisatoren und wohl auch die Behörden die Zusammenkunft von maximal 20 000 Zuschauern im kleinen Stade Sebastien Charlety Ende August nicht verantworten wollen, kratzt mächtig an den Kronjuwelen des französischen Sports: Am Wochenende der Leichtathletik-EM soll die verschobene Tour de France (29. August bis 20. September) starten, vier Wochen später sollen die verlegten French Open (27. September bis 13. Oktober) beginnen. Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu stellt die beiden Riesenereignisse bereits infrage. Die Wiederaufnahme des Sports sei wichtig, „hat aber keine Priorität, diese hat die Gesundheit“, sagte die Ex-Schwimm-Weltmeisterin und ergänzte etwas bislang Undenkbares in unerwarteter Klarheit: Eine Absage von Tour und French Open „wäre nicht das Ende der Welt“.