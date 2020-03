später lesen Wegen Coronavirus Die Flut an Absagen reißt einfach nicht ab Teilen

Twittern



Immer mehr Sportveranstaltungen werden im Zuge der Coronavirus-Pandemie abgesagt. So verzögert sich der Saisonstart in der Formel 1 immer weiter. Nachdem bereits die ersten vier Rennen in Australien, Bahrain, Vietnam und China offiziell verschoben sind, ist nun nach übereinstimmenden Medienberichten auch das Comeback des Großen Preises der Niederlande in Zandvoort (3. sid/dpa