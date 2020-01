später lesen Wasserball Deutsche verpassen das EM-Viertelfinale deutlich Teilen

Die deutschen Wasserballer haben den Einzug ins EM-Viertelfinale in Budapest verpasst, dürfen aber weiter auf die erste Teilnahme an Olympischen Spielen seit 2008 hoffen. Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm verlor am Montag klar mit 6:12 (1:1, 3:6, 0:3, 2:2) gegen Spanien und spielt nun um die Plätze neun bis zwölf. sid