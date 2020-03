später lesen Fußball DFB-Vizepräsident Koch bei Uefa im Exekutivkomitee Teilen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird künftig durch Vizepräsident Rainer Koch im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) vertreten. Der 61 Jahre alte Jurist wurde am Dienstag auf dem 44. Kongress der Uefa in Amsterdam ohne Gegenkandidat per Akklamation für ein Jahr in das Gremium gewählt. sid