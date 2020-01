später lesen DFB-Urteil DFB reduziert Pyro-Strafe für HSV und St. Pauli Teilen

Die Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli haben vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit ihren Einsprüchen die sechsstelligen Geldstrafen minimiert. Das Gremium unter Vorsitz von Richter Hans E. Lorenz reduzierte am Freitag in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main die wegen des Einsatzes von Pyrotechnik verhängten Strafen beim HSV auf 140 000 Euro, bei St. sid