Die deutschen Wasserballer dürfen weiter auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio hoffen. Bei der Europameisterschaft in Budapest gewann das Team von Bundestrainer Hagen Stamm gegen Rumänien 15:10 (5:1, 2:5, 5:1, 3:3) und ist damit mindestens Zehnter. sid