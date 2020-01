Deutsche Volleyballerinnen unterliegen im Endspiel der Olympia-Qualifikation der Türkei mit 0:3. dpa

Der Traum der deutschen Volleyballerinnen von der vierten Olympia-Teilnahme ist geplatzt. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag im Finale des Qualifikationsturniers im „Hexenkessel“ von Apeldoorn der Türkei gestern Abend klar mit 0:3 (17:25, 19:25, 22:25). Damit ist bei den Sommerspielen in Tokio keine deutsche Volleyball-Mannschaft dabei, die Männer hatten das Ticket ebenfalls verpasst.

„Wir sind an einer sehr starken türkischen Mannschaft gescheitert, die uns das Leben unfassbar schwer gemacht hat. Sie haben das Spiel heute von vorne bis hinten kontrolliert. Wir haben zwar in Apeldoorn gespielt, aber es war gefühlt so, als hätten wir in Ankara gespielt“, sagte Koslowski: „Es ist wirklich schwer damit umzugehen, die Mannschaft hat hier überragend gespielt, das tut total weh.“

Ausgerechnet im entscheidenden Spiel knüpfte die deutsche Mannschaft nicht an ihre bis dahin hervorragenden Turnierleistungen an. Die vom früheren Bundestrainer Giovanni Guidetti trainierten Türkinnen erwischten einen super Start. die Deutschen fanden zunächst kaum Mittel, kämpften sich aber Punkt für Punkt in die Partie. Es blieb im ersten Satz allerdings bei einem Rückstand, den die Koslowski-Sechs am Ende nicht mehr aufholte.

Angetrieben von den überwiegend in Rot gekleideten Fans, die jede Aktion der Deutschen gnadenlos auspfiffen, behielten die Türkinnen Oberwasser, der deutsche Block konnte gegen die starken Angreiferinnen nicht zupacken, dazu kamen einige individuelle Fehler.

Im zweiten Satz war es die erst 21 Jahre alte deutsche Außenangreiferin Hanna Orthmann, die ihr Team mit guten Aktionen im Spiel hielt. Trainer Koslowski brachte sein Team mental wieder auf Kurs: „Warum haben wir die ganze Woche gekämpft? Wollt ihr nach Tokio? Wir dürfen nicht so passiv sein“, forderte der Trainer in einer Auszeit.

Auch Diagonalangreiferin Louisa Lippmann zeigte im Anschluss immer wieder schöne Aktionen. Doch insgesamt fehlte die Konstanz, die die Mannschaft in den vergangenen Partien ausgezeichnet hatte, um die favorisierten Türkinnen ernsthaft unter Druck zu setzten. Am Ende stand eine klare und auch verdiente Niederlage der jungen DVV-Auswahl, die trotz aller Enttäuschung optimistisch in die Zukunft blicken kann.

In der Gruppenphase hatten die Deutschen die Türkei noch mit 3:1 bezwungen – und danach drei weitere Siege folgen lassen, unter anderem ein souveränes 3:0 im Halbfinale gegen Gastgeber Niederlande. Der ganz große Coup blieb aber aus.

Damit muss der DVV weiter auf die erste Teilnahme seines Frauen-Teams seit 2004 warten. Bereits vor 16 Jahren hieß der Gegner im Finale Türkei, damals setzte sich Deutschland mit 3:0 durch.