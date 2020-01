Deutsche Handballer stehen bei der EM nach der klaren Niederlage gegen Spanien heute gegen Lettland unter Druck. sid

Erst redete Christian Prokop auf seinen verunsicherten Kapitän Uwe Gensheimer und Abwehrchef Hendrik Pekeler ein, dann diskutierte der Bundestrainer mit dem schwächelnden Andi Wolff. Nach dem Systemabsturz gegen Spanien herrschte beim Training der deutschen Handballer am Sonntag reichlich Redebedarf, Prokop war als Psychologe gefordert. "Ich glaube an diese Mannschaft", sagte Prokop mit entschlossenem Blick. Topbesetzte Spanier hätten seinem Team zwar deutlich die Defizite aufgezeigt. Aber, das betonte der Trainer: "Wir sind noch voll dabei."

Prokops tiefe Augenringe zeugten von der kurzen Nacht beim Video­studium, die deftige 26:33-Schlappe gegen den Titelverteidiger hatte aber nicht nur bei ihm ihre Spuren hinterlassen. Gensheimer, der nach zwei verworfenen Siebenmetern am Samstag eine Halbzeit lang auf der Bank geschmort hatte, berichtete von vielen Einzelgesprächen. "Wir haben auch über das Mentale gesprochen. Es ist wichtig, sich jetzt zu berappeln. Es ist noch nichts gelaufen", sagte der Linksaußen. Als Kapitän wolle er nun "meine Leistung zeigen. Dafür habe ich gegen Lettland eine neue Chance."

Vom angepeilten Ziel Halbfinale oder gar einer Medaille sprach am Sonntag aber erst einmal keiner mehr, denn nun steht gegen EM-Neuling Lettland am Montag (18.15 Uhr/ZDF) sogar das Erreichen der Hauptrunde auf dem Spiel. Nur ein Sieg sichert das Weiterkommen. "Wir sind stärker als Lettland, wenn wir unsere Leistung zeigen", sagte Prokop: "Wir haben weiterhin Lust auf das Turnier."

Diese Lust erhielt am Samstag allerdings einen herben Dämpfer. Torgefahr, Ballsicherheit, Durchschlagskraft: Vorne ließ die deutsche Mannschaft im zweiten Abschnitt so ziemlich alles vermissen. Selbst der viel gepriesenen Defensive gelang kaum etwas. In Phasen erinnerte der vogelwilde Auftritt sogar an das schmachvolle Hauptrunden-Aus bei der EM vor zwei Jahren in Kroatien, als das deutsche Team bei Prokops Premierenturnier ebenfalls gegen Spanien in sich zusammengebrochen war. "Die Leistung war sehr ernüchternd", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning, verwies aber auch auf die sieben verletzt fehlenden Stammkräfte im Rückraum. Kreisläufer Pekeler sagte: "Das Ergebnis ist eine Katastrophe. Wir müssen das Spiel ganz schnell aus den Köpfen kriegen.“

Fragezeichen werfen Kapitän Gensheimer und Torhüter Wolff auf. Gensheimer fehlte es nach der Roten Karte im Auftaktspiel auch gegen Spanien an der Leichtigkeit, die den Linksaußen sonst auszeichnet. Wolff hielt von 16 Bällen auf sein Tor gerade einmal einen – der erste. "Das ist sehr deprimierend", sagte der Torhüter: "Man möchte natürlich für seine Nation da sein." Das war er gegen Spanien nicht wie gewohnt, und das wurmte Wolff, der gegen die Niederlande noch herausragender Spieler gewesen war.

Prokop glaubt an seine Stars. "Natürlich hatten wir nicht die Torhüterleistung, die wir uns wünschen, aber da werden wir morgen wieder ein ganz anderes Gesicht sehen", sagte der 41-Jährige. Und auch Gensheimer habe weiter sein "vollstes Vertrauen. Uwe hat enorme Qualitäten. So dass ich auf Deutsch gesagt – verzeihen Sie den Begriff – sage: Scheiß drauf." Von den großen Turnierzielen wollte Prokop nicht abrücken. "Die muss man nicht abhaken", sagte der 41-Jährige. Für den weiteren Verlauf sage die Partie gegen Spanien nichts aus. "Wir müssen jetzt zusehen, dass wir den nächsten Schritt nach Wien machen."