Die deutschen Biathletinnen wollen beim Heim-Weltcup in Oberhof überzeugen. sid

Im Nieselregen von Oberhof drehte Denise Herrmann ihre Trainingsrunden und behielt trotz Nebels den Durchblick. Dick eingepackt warf sich die Biathlon-Weltmeisterin auf die nasse Matte und setzte alle fünf Schüsse ins Schwarze. „Gut gemacht“, rief Schießtrainer Gerald Hönig, ehe sich Herrmann in die nächste Runde stürzte. Genau so will die Frontfrau der deutschen Skijägerinnen auch beim stimmungsvollen Heim-Weltcup im Thüringer Wald abliefern.

Schließlich beginnt in Oberhof mit dem Sprint an diesem Donnerstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) die heiße Phase des Winters, schon in gut einem Monat steht die WM in Antholz an (13. bis 23. Februar). „Mit mittelfristigem Plan Richtung Antholz ist der Eindruck sehr gut, das passt soweit“, lobte Frauentrainer Florian Steirer seine Topathletin.

Nach einem enttäuschenden Saisonstart zeigte Herrmanns Formkurve bereits vor Weihnachten in Le Grand Bornand mit zwei fünften und einem sechsten Platz nach oben. „Ich hoffe, dass ich bei den Heim-Weltcups an meine Ergebnisse aus Frankreich anknüpfen kann“, sagte sie. Und Herrmann ist nicht die einzige im deutschen Team, bei der vor heimischer Kulisse der Knoten endlich platzen soll. Franziska Preuß muss trotz überstandener Erkrankung (Nasennebenhöhlent­zündung) zwar passen, dafür sind Marion Deigentesch, Maren Hammerschmidt, Janina Hettich, Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz am Start. „Wir wollen den Rückstand auf die internationale Spitze verringern“, sagte der leitende Disziplintrainer Kristian Mehringer. Auf den ersten Podestplatz des Winters warten die Biathletinnen noch immer.