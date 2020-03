Das Coronavirus hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) als erste Profiliga komplett gestoppt. Sie sagte wegen der Pandemie erstmals in ihrer Geschichte die Play-offs ab.

Den 100. deutschen Eishockey-Meister gibt es damit nicht. „Dass wir die Entscheidung so treffen müssen, tut uns für alle Klubs, Partner und insbesondere Fans in ganz Deutschland unheimlich leid“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke am Dienstag nach langer Beratung. In der Fußball-Bundesliga gibt es keine Absagen, es werden jedoch zahlreiche Geisterspiele ausgerichtet.