Deutsche Staffel verpasst das Treppchen beim Weltcup in Ruhpolding knapp. dpa

Die deutschen Biathletinnen müssen weiter auf den ersten Podestplatz dieser Saison warten. Beim Heim-Weltcup in Ruhpolding konnten Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Denise Herrmann 36 Tage vor dem WM-Rennen das selbstformulierte Ziel Podium als Vierte erneut nicht erreichen. Vor 16 500 Zuschauern lagen sie am Freitag nach Rennhälfte zwar vorn – aber weil sich Hinz gleich zwei Strafrunden leistete, reichte es nicht für die Top drei.

„Wir waren heute richtig lange dabei. Aber die Staffel ist immer eine Teamleistung, und ich weiß selber, wie es ist, wenn die Scheiben nicht fallen“, sagte Schlussläuferin Herrmann, die eine fehlerfreie Schießleistung zeigte: „Wir heben uns das für die WM auf. Wir schielen schon langsam echt hin aufs Podest.“

Beim vierten Sieg im vierten Saisonrennen von Weltmeister Norwegen vor Frankreich und der Schweiz leistete sich das deutsche Quartett neben den Extrarunden zwar nur vier Nachlader. Aber nach 4 x 6 Kilometern fehlten 31,7 Sekunden auf die Spitze. „Es ist schade, wenn ich das so sagen muss. Aber es spricht schon für eine gewisse Unsicherheit, die sie da heute gezeigt hat“, sagte ZDF-Expertin Laura Dahlmeier über Hinz. Für die Skijägerinnen geht damit die Serie ohne Podiumsplatz in dieser Saison im Teamwettbewerb weiter. Weil sie auch in den drei Staffeln zuvor jeweils Strafrunden schossen, stehen nun drei vierte und ein zwölfter Platz zu Buche

Beim Weltcup in Ruhpolding geht es am Samstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) mit der Männer-Staffel weiter, ehe am Sonntag die Verfolgungsrennen auf dem Programm stehen.