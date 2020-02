Sechs Monate vor Beginn der Olympischen Spiele von Tokio wächst bei den Organisatoren die Sorge. sid

Japans Olympia-Macher halten längst nichts mehr von den Beschwichtigungen, die vor Groß-Events oft üblich sind. Die Organisatoren der Sommerspiele von Tokio sprechen die Probleme erstaunlich offen an, die das Coronavirus ihnen und der Sportwelt sechs Monate vor dem Olympia-Startschuss bereitet. "Wir sind sehr in Sorge, dass die Ausweitung des Virus wie eine kalte Dusche auf die Spiele wirken könnte", sagte Organisationschef Toshiro Muto am Mittwoch vor einem Treffen mit dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) in der japanischen Hauptstadt. Er hoffe, "dass das Virus so schnell wie möglich ausgerottet wird“.

Stark beeinträchtigt ist derzeit schon die sportliche Vorbereitung auf Olympia. Turniere für die Qualifikation im Fußball, Basketball und Boxen wurden verlegt, die Beachvolleyballer bangen gleich um drei wichtige Turniere in China, bei denen es Tokio-Tickets zu lösen gibt. Am Mittwoch wurde ein großes Reitturnier in Hongkong abgesagt, dem Olympiaort der Reiter von 2008.

Der deutsche Olympia-Arzt Bernd Wolfarth hatte die Verbände auf diese Entwicklung vorbereitet. In einem Brief erklärte der Mediziner, dass es derzeit viele Gründe gebe, Wettkämpfe oder Trainingslager in China abzusagen. "Die Zahl der Infizierten steigt", schrieb Wolfarth, hinzu kämen Reiseeinschränkungen. Reisende aus China müssten damit rechnen, in ihren Zielländern in Quarantäne genommen zu werden. Unannehmlichkeiten, die jeder Sportler vermeiden will.

Dennoch beschreibt Ingo Weiß, Sprecher der deutschen Spitzenverbände, die Stimmung im deutschen Sport noch weiter als gut. "Die Verbände vertrauen den chinesischen Behörden", sagte Weiß. Der deutsche Basketball-Präsident lobte, dass Chinas Führung zuletzt auch endlich mal Selbstkritik übte und Fehler beim Umgang mit der Epidemie einräumte. "Das fördert die Glaubwürdigkeit", so Weiß. Die Zahlen rund um das Coronavirus sprechen aber weiter eine deutliche Sprache. Bis Mittwochmorgen lagen in China mehr als 24 000 Infektionsfälle vor, verzeichnet wurden bislang 490 Tote. Die Gesundheitskommission in Peking zählt noch mehr als 23 000 Verdachtsfälle.

Insgesamt traten bislang in 24 Ländern Infektionen mit dem Virus auf, auch in Deutschland. Japan ist ebenfalls betroffen, allerdings gab es dort wie in Deutschland noch keine Todesfälle. Aktuell wurde ein Kreuzfahrtschiff in Japan mit 3700 Gästen unter Quarantäne gestellt, dort wurden zehn Infektionen nachgewiesen. Yuriko Koike, die Gouverneurin Tokios, hatte am Wochenende "gründliche Maßnahmen" angekündigt, um bei den Olympischen Spielen und den Paralympics (25. August bis 6. September) für Sicherheit zu sorgen. Bei Olympia werden 11 000 Teilnehmer erwartet. Saburo Kawabuchi, Bürgermeister des Olympischen Dorfes in Tokio, hofft "von Herzen" auf einen erfolgreichen Kampf gegen das Virus: "Wir werden alles tun, um die Athleten zu schützen, damit sie ihre besten Leistungen bringen können."