später lesen Bobfahren Spies gibt Oelsner WM-Chance im Zweier Teilen

Twittern



Bob-Bundestrainer René Spies gibt dem deutschen Zweier-Meister Richard Oelsner eine WM-Chance. Der 25-Jährige wird am kommenden Wochenende in La Plagne sein Weltcup-Debüt geben. Bei guten Leistungen wird Oelsner bei der Heim-WM in Altenberg (ab 17. Februar) den dritten deutschen Zweierbob steuern. sid