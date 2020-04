Bundesliga will offenbar am 16. Mai loslegen

Die Handball-Bundesliga (HBL) wird zeitnah die Aussetzung des Spielbetriebs verlängern. Das bestätigte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Donnerstag. Aktuell ruht der Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Krise bis Ende April. dpa

Bohmann will aber am 16. Mai wieder anfangen, um den letzten Spieltag regulär am 24. Juni absolvieren zu können. Um ein Zeichenzu setzen, hat die HBL am Donnerstag allen Clubs der 1. Liga und 2. Liga vorzeitig die Lizenz für die neue Runde erteilt.