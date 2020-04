Eigentlich wollte Timo Boll im Sommer um olympische Medaillen kämpfen. Durch die Coronakrise bestimmen nun allerdings Familienturniere und die Suche nach der richtigen Tischtennisplatte das Leben des 39-Jährigen.

Das hätte sich Timo Boll wohl auch nicht träumen lassen. Mit 39 Jahren, 14 Europameister-Titeln und drei olympischen Medaillen muss der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler um eine Platte in den eigenen vier Wände kämpfen. Und das gegen die eigene Frau.

„Es ist immer noch Thema, ich habe noch keinen Tischtennis-Tisch gefunden, der optisch da reinpasst. Das ist immer auch ein Kriterium der Frau“, sagt Boll mit einem verschmitzten Grinsen. Wohlwissend, dass es momentan sehr schwierig sein wird, eine adäquate Spielfläche zu besorgen. „Wir sprechen momentan mit unseren Handwerkern, ob die irgendwelche Ideen haben.“

Auch in Sachen Fitness des olympischen Fahnenträgers von Rio 2016 spielt Ehefrau Rodelia Jacobi eine wichtige Rolle: „Sie passt auf, dass ich nicht so viel Blödsinn esse und stachelt mich ab und zu an, auf das Ergometer zu gehen oder Krafttraining zu machen.“ Zudem wird Papa Boll von seiner sechsjährigen Tochter auf Trab gehalten. Egal ob Weltreise im Garten oder mit Tischtennisball und Flummi – „Hauptsache, sie bewegt sich ein bisschen und hat Spaß, dann bin ich happy.“

Da inzwischen eine Ausnahmeregelung für Berufssportler vorliegt, trainiert Boll wieder in der nahegelegenen Halle in Höchst im Odenwald, „um einfach mal wieder den Ball zu fühlen.“ Gegner dort ist ein Tischtennisroboter, den sich der Altmeister und „Technikverrückte“ aber im Gegensatz zu seiner Frau nach seinen Bedürfnissen einstellen kann.

Sein großer Saisonhöhepunkt – die Olympischen Spiele in Tokio – ist aufgrund der Coronakrise um ein Jahr verschoben wurden. Aber nicht aufgehoben, wie auch seine Ziele. Zwar wird Boll im nächsten Jahr schon 40, doch in Tokio will er unverändert eine Medaille im Einzel und mit der Mannschaft. „Ich werde dort angreifen“, verspricht Boll.

Gerne hätte er dies schon im Sommer getan. „Ich war natürlich ein bisschen traurig, da ich zu der Zeit in einer guten Form war. Jetzt geht es darum, sich fit zu halten“, sagte Boll, der generell noch nicht ans Aufhören denkt. Solange er dieses Gefühl habe, um Edelmetall mitzuspielen, könne er sich ein Karriereende nicht vorstellen.

Sorgen macht er sich in der aktuellen Krise um seinen Verein. Auch bei Rekordmeister Borussia Düsseldorf ruht der Spielbetrieb, Einnahmen bleiben aus. „Man macht sich Gedanken um den Verein, ob sie das wirtschaftlich gestemmt bekommen.“ Mit Boll an der Spitze rief die Borussia eine Hilfsaktion für Betroffene ins Leben. „So können wir zumindest etwas Sinnvolles tun“, sagt Boll.

Neben den vielen negativen Umständen der Coronakrise hat die Situation aus seiner Sicht auch etwas für sich: „Es ist natürlich auch mal schön, Zeit für die Familie zu haben.“ Aber Boll fehlt auch etwas: „Man vermisst irgendwann die Routine, die man sein Leben lang betrieben hat. Ich halte es noch ein bisschen zu Hause aus - oder umgekehrt: Meine Mädels halten es noch mir aus.“

