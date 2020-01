Friedrich und Nolte gewinnen in La Plagne

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich nimmt knapp sechs Wochen vor der Bob-WM auf seiner Heimbahn Schwung auf. Der 29-Jährige aus Oberbärenburg gewann am Sonntag auch den Vierer-Weltcup im französischen La Plagne, einen Tag zuvor hatte er bereits das Zweier-Rennen für sich entschieden. sid

In beiden Wertungen führt Friedrich souverän den Gesamtweltcup an. Vor Friedrichs Zweier-Sieg hatte am Samstag Laura Nolte überrascht: Die deutsche Meisterin feierte bei ihrem zweiten Weltcup-Start den ersten Sieg.