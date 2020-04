(sid) Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Hansi Flick bis zum Sommer 2023 verlängert. Das teilte der Klub am Freitag mit. Der 55-Jährige hatte das Team im November als Nachfolger von Niko Kovac übernommen und seither mit 18 Siegen in 21 Pflichtspielen eine starke Bilanz vorzuweisen.

In der aufgrund der Coronakrise pausierenden Bundesliga steht der FC Bayern wieder an der Spitze. Als Flick die Bayern am 11. Spieltag übernahm war der Rekordmeister nur Vierter. Bei Flicks Debüt im November gelang gleich ein wichtiger Sieg gegen Borussia Dortmund.

Der Klub sei „mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Die Mannschaft hat unter ihm eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt“, sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge: „Wir sind der einzige deutsche Verein, der noch in allen drei Wettbewerben vertreten ist. Dazu gefällt mir die Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, seine menschlichen Qualitäten überzeugen und seine Empathie spricht voll und ganz für ihn.“

