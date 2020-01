Die Arminia geht als Tabellenführer in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. sid

Große Worte brauchte Arminia Bielefeld bislang nicht. Mit harter Arbeit und Konstanz ist das Überraschungs-Team an der Spitze der 2. Bundesliga gelandet. Doch jetzt, findet Fabian Klos, wird es Zeit, sich da vorne breiter zu machen, die Ellenbogen auszufahren. „Ich kann mich doch nicht als Tabellenführer in der Winterpause hinsetzen und sagen: Wir gucken mal, wo wir am Ende landen“, sagt der beste Torjäger der Liga: „Denn eines muss klar sein: Die Chance ist jetzt da, und wer weiß, ob sie wiederkommt.“

An diesem Dienstag nimmt das Unterhaus wieder Fahrt auf, und der Tabellenführer eröffnet den 19. Spieltag. Zu Hause auf der Alm geht es gegen den VfL Bochum (18.30 Uhr/Sky), Bielefeld sollte mit einem Sieg vorlegen. Denn einfacher dürfte der Kampf um den Aufstieg bis zum Sommer nicht werden. Bislang war es ein Schneckenrennen, in dem die Arminia (34 Punkte) noch am besten vom Fleck kam. Die eigentlichen Favoriten Hamburger SV und VfB Stuttgart folgen in der Tabelle aber mit lediglich drei Punkten Rückstand. Alle drei punkteten in den Wochen vor der Winterpause sehr bescheiden, alle drei müssen nun wieder in die Spur finden.

Vor allem der HSV will sich in dieser Saison offenbar keine Versäumnisse vorwerfen lassen. Gleich drei Mal bedienten sich die Hanseaten über den Jahreswechsel in der Bundesliga: Stürmer Joel Pohjanpalo kam von Bayer Leverkusen, Offensivspieler Louis Schaub vom 1. FC Köln, in Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach wurde auch ein neuer Rechtsverteidiger geholt.

Die Qualität im ohnehin hochwertigen Kader wurde damit zweifellos noch einmal gesteigert, Trainer Dieter Hecking sprach zuletzt auch von einem „tollen Miteinander“. Dann allerdings kam die Generalprobe, ein 2:5 im Test gegen Regionalligist VfB Lübeck. „So ein Spiel darfst du nicht abliefern“, sagt Hecking. Am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) geht es für den HSV gegen den 1. FC Nürnberg wieder los.

In Stuttgart gab es die wichtigste Veränderung in diesem Winter auf der Trainerbank. Pellegrino Matarazzo kam für Tim Walter, unter dem das Klima zuletzt gelitten hatte, die Mannschaft wirkte ziellos. Matarazzo sorgt für neue Hoffnungen, und die sind in den vergangenen Tagen noch ein bisschen größer geworden: In den Tests gegen den FC Basel (2:0), den FC Fehervar (3:1) und Ligakonkurrent Dynamo Dresden mit den Ex-Saarbrückern Florian Ballas und Patrick Schmidt (3:1) gab es drei Siege. Ernst wird es für den VfB am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim.

Die Arminia hat sich indes eher perspektivisch verstärkt, ein Wettrüsten gegen Hamburg und Stuttgart sei ohnehin nicht möglich, sagt Samir Arabi. In diese Dimensionen könne Bielefeld „nicht annähernd vorstoßen“, stellt der Sportgeschäftsführer fest. Ein eingespieltes Team, ein erprobtes System unter Trainer Uwe Neuhaus und viel Selbstbewusstsein sollen helfen. Und der Gedanke daran, es als Außenseiter in die Bundesliga zu schaffen. „Es geht mir nicht um meinen Wikipedia-Eintrag“, sagt Torjäger Klos, „sondern um das Erlebnis“. Mit 32 Jahren hat Klos noch nie im Oberhaus gespielt.