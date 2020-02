20 000 Menschen im Staples Center in Los Angeles gedenken Basketball-Star Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna. sid/dpa

Tränen überströmten Michael Jordans Gesicht, die Basketball-Legende presste die Lippen zusammen, die Stimme zitterte für einen Moment. Der 57-Jährige stand in der Mitte des Staples Centers von Los Angeles und sprach über seinen „kleinen Bruder“, über Kobe Bryant. 20 000 Menschen in der Arena, darunter unzählige Prominente aus Sport- und Show-Business, hielten tief bewegt inne.

„Mit Kobe Bryant ist ein Teil von mir gestorben“, sagte Jordan, der die Passion seines Freundes rühmte. Den Antrieb Bryants, besser zu werden. Als Basketballer, als Mensch. „Seit ich ihn kannte, wollte ich der beste große Bruder sein, der ich sein konnte“, sagte Jordan. Seine traurige, gefühlvolle und immer wieder auch mit heiteren Momenten versehene Rede war nach den bewegenden Worten von Bryants Witwe einer der eindrücklichsten Momente der offiziellen Gedenkfeier für den früheren NBA-Superstar Bryant und seine Tochter Gianna. Am 26. Januar waren beide mit sieben weiteren Menschen bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen.

„Kobe war der MVP unter den Vätern“, sagte Vanessa Bryant, die nach US-Medienberichten gerichtlich gegen die Betreiberfirma des Hubschraubers vorgehen will. Als MVP (most valuable player) wird in den USA stets der beste Spieler bezeichnet. Bryant, fünfmaliger NBA-Champion mit den Los Angeles Lakers, erhielt diese Auszeichnung 2008 (für die reguläre Saison) sowie 2009 und 2010 (für die Finalserie). Vanessa berichtete, sie sei Kobes erste Liebe gewesen: „Wir hatten eine unglaubliche Liebesgeschichte.“ Ihr Ehemann sei charismatisch, liebevoll, romantisch und ein Gentleman gewesen: „Wir hatten vor, gemeinsam alt zu werden.“

Sie werde ihre Töchter (das Paar hatte vier) immer daran erinnern, sagte Vanessa Bryant, was für ein toller Ehemann und Vater ihr Kobe war. Ihr breche es das Herz, ohne ihn und Tochter Gianna weiterleben zu müssen. „Ich vermisse sie so sehr“, sagte sie über Gianna, der eine große Karriere in der Frauen-Profiliga WNBA vorhergesagt wurde: „Es bricht mir das Herz, ihr nicht sagen zu können, wie wunderschön sie an ihrem Hochzeitstag aussieht.“

Neben Vanessa Bryant vor waren 33 643 Rosen drapiert worden – eine Blume für jeden Punkt, den ihr Mann in der Basketball-Profiliga erzielt hat. Beyonce Knowles und Alicia Keys spielten bei der Zeremonie Lieblingslieder des Verstorbenen. Auch die NBA-Legenden Magic Johnson und Shaquille O’Neal hielten Reden, von Jennifer Lopez bis Rekord-Olympiasieger Michael Phelps (Schwimmen) war das ganze Spektrum an Stars vertreten.

Der Termin für das große Gedenken „A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant“ war nicht zufällig auf den 24. Februar gelegt worden. Bryant, der 41 Jahre alt wurde, streifte viele Jahre die Rückennummer 24 über. Seine Tochter Gianna spielte mit der Nummer 2. Beide waren bereits im engsten Kreis am 7. Februar beigesetzt worden.

Die Teilnehmer des rund zweieinhalbstündigen Festakts im Staples Center, in dem Bryant in seinen 20 NBA-Jahren von 1996 bis 2016 die Fans der Lakers verzückt hatte, verließen die Arena sichtlich bewegt. Die Karten hatten regulär bis zu 224 Dollar gekostet, viele Menschen mehr wären gerne dabei gewesen, um Abschied zu nehmen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Jimmy Kimmel. Dem TV-Entertainer kamen selber die Tränen, als er an Bryant erinnerte. „Dies ist ein trauriger Tag, aber es ist auch eine Feier“, sagte er: „Das einzige, was wir tun können, ist, dankbar zu sein für die Zeit, die wir mit ihnen hatten.“

