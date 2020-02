später lesen Primera División Benzema-Treffer entscheidet das Madrider Stadtderby Teilen

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat mit einem Sieg im Stadtderby gegen Atlético Madrid seine Tabellenführung in der Primera División gefestigt. Die Königlichen setzten sich am Samstag dank des Treffers von Stürmer Karim Benzema in der 56. Minute mit 1:0 (0:0) durch.