Der Topstürmer des FC Bayern fällt verletzungsbedingt vier Wochen aus. Einen echten Ersatz im Kader gibt es nicht. sid

Wenn er immer hören würde, dass Bayern München keinen Ersatz für Robert Lewandowski habe – „für Gerd Müller hatten wir auch keinen Ersatz“, polterte Uli Hoeneß. Die Aussage des Ehrenpräsidenten des deutschen Fußball-Rekordmeisters ist zwar drei Jahre alt, doch aktueller denn je. Für den Torjäger gibt es im dünn besetzten Kader des 29-maligen Bundesligameisters auch jetzt noch keine Alternative – umso schwerer wiegt der Ausfall von Lewandowski in den kommenden vier Wochen.

Trainer Hansi Flick ist in der entscheidenden Saisonphase zum Improvisieren gezwungen. Einen echten Stürmer gibt es abgesehen vom erst 18 Jahre alten Joshua Zirkzee bei den Bayern derzeit nicht, nachdem sich die Münchner im vergangenen Sommer gegen eine Verpflichtung von Timo Werner von RB Leipzig entschieden hatten. Zirkzee erzielte zuletzt nach Einwechslungen zwar zwei wichtige Tore, doch der Nachwuchsspieler ist allenfalls als Joker vorgesehen.

Ivan Perisic, der Lewandowski im Sturmzentrum im bedeutungslosen Gruppenspiel der Champions League im Dezember gegen Tottenham (3:1) einmal vertrat, steht momentan wegen eines Knöchelbruchs nicht zur Verfügung. Bleiben Flick nur Serge Gnabry und Thomas Müller, da das beim Hamburger SV gefeierte Talent Fiete Arp bei den Bayern definitiv keine Perspektive hat.

Gnabry, Lewandowski-Ersatz im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum (2:1), kennt die Rolle aus der Nationalmannschaft, ist aber bei den Bayern auf dem Flügel mit seinem Tempo kaum zu ersetzen. Zumal aktuell Kingsley Coman mit einer Zerrung im Oberschenkel ausfällt und die Offensivsorgen verschärft. Auch Müller entfaltet seine Stärken eher am Flügel oder hinter der Spitze. Wie Flick das Problem löst, wird erstmals an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim zu sehen sein.

Klar ist ohnehin: Lewandowski sei „in der Form seines Lebens“. Ihn könne man „nicht ersetzen. Er ist für uns sehr, sehr wichtig“, sagte Flick. Dies hatte er auch in den vergangenen Wochen mehrmals betont. Und nun das: Lewandowski erlitt beim beeindruckenden 3:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk.

Zehn Tage Gips, insgesamt vier Wochen Ausfallzeit, lautete die Prognose von Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Heißt: Der Pole fehlt in der Bundesliga gegen Hoffenheim, den FC Augsburg und Union Berlin, im Pokal-Viertelfinale beim FC Schalke 04 am kommenden Dienstag sowie im Rückspiel zu Hause gegen Chelsea am 18. März. In den wichtigen Bundesligaspielen bei Borussia Dortmund (4. April) und danach bei Bayer Leverkusen dürfte er wieder dabei sein. Für Lewandowski wäre es die längste Ausfallzeit seiner Karriere. Seit seinem Wechsel 2014 von Borussia Dortmund zu den Bayern fehlte er insgesamt in lediglich zwölf Pflichtspielen.

Wie bedeutend der Torschützenkönig der vergangenen beiden Jahre für den Rekordmeister ist, unterstreichen alleine die Zahlen in dieser Saison: 25 Tore in 23 Ligaspielen, dazu elf Treffer in sechs Partien der Königsklasse. Das ist einmalig. Selbst der „ewige“ Rekord des legendären Gerd Müller, der 1971/1972 40 Bundesligatore erzielt hatte, schien erreichbar. Nun ist er es nicht mehr.