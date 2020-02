Die deutschen Badminton-Damen haben bei der Mannschafts-Europameisterschaft im französischen Liévin die ganz große Sensation nur knapp verpasst, aber EM-Silber gewonnen. Die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) lieferte Topfavorit und Titelverteidiger Dänemark einen fast fünf Stunden dauernden Kampf und unterlag mit 1:3.

Yvonne Li (Union Lüdinghausen) hatte Deutschland überraschend im ersten Einzel in Führung gebracht. Anschließend lieferten sich ihre Vereinskollegin Linda Efler und die Bischmisheimerin Isabel Herttrich mit Mette Poulsen und Alexandra Boje ein dramatisches Duell, das die Däninnen mit 22:24, 21:16, 21:19 für sich entschieden. Nach der Niederlage von Fabienne Deprez im zweiten Einzel verlor Stine Küspert vom BCB an der Seite von Kilasu Ostermeyer (TV Refrath) ihr Doppel knapp in drei Sätzen.

(mwe)