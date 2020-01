später lesen Eishockey Toptalent Stützle mit besserer Prognose als Draisaitl Teilen

Twittern



Für das deutsche Eishockey-Ausnahmetalent Tim Stützle steigt die Wahrscheinlichkeit, im NHL-Draft 2020 als einer der absoluten Top-Spieler seines Jahrgangs ausgewählt zu werden. Kurz vor seinem 18. Geburtstag an diesem Mittwoch wurde der Mannheimer in der offiziellen Prognose für die Talentziehung im Juni an Nummer eins im internationalen Ranking gelistet. sid