Titelfavorit Baltimore Ravens ist schon im Viertelfinale der NFL-Playoffs gescheitert. Das beste Football-Team der Haupt­runde unterlag am Samstag den Tennessee Titans daheim mit 12:28. Die Titans hatten in der ersten K.o.-Runde Titelverteidiger New England Patriots um Quarterback-Superstar Tom Brady ausgeschaltet. dpa