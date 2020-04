Für Supertalent Youssoufa Moukoko ist der Weg in die Fußball-Bundesliga frei. Die Bemühungen von Borussia Dortmund um eine vorzeitige Spielerlaubnis für jüngere Spieler in der Bundesliga waren erfolgreich. dpa

Die DFL-Versammlung stimmte am Dienstag mit großer Mehrheit dem Antrag des Revierclubs zu, wonach ein Spieler nach Vollendung seines 16. Lebensjahres eingesetzt werden darf. Das bestätigte BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken am Donnerstag.

Damit könnte der aktuell 15-jährige Moukoko ab seinem 16. Geburtstag am 20. November in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen. Bisher war das nur erlaubt, wenn ein Spieler sein 18. Lebensjahr vollendet hatte oder zum jüngeren Jahrgang der U19 zählte. Darin hatte der BVB im internationalen Vergleich einen Wettbewerbs-Nachteil gesehen. „Die Mehrheit der Clubs will herausragenden Talenten in absoluten Ausnahmefällen die Möglichkeit geben, den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können“, sagte Ricken zum DFL-Votum.

Moukoko gilt als eines der größten Talente in Deutschland. In der laufenden Spielzeit traf er für die U19 des BVB in 20 Ligaspielen 34 Mal.