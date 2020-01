später lesen Motorsport Alonso ist der Star der 42. Auflage der Rallye Dakar Teilen

Die Rallye Dakar findet bei ihrer 42. Auflage erstmals in Saudi-Arabien statt. Nach elf Jahren in Südamerika zieht das Wüstenrennen erstmals nach Asien um. Ab diesem Sonntag stehen zwölf Etappen auf dem Programm, die Sieger der fünf Klassen (Auto, Solo-Buggy, Motorrad, Truck, Quad) werden am 17. Januar nach 7855 Kilometern gekürt. sid