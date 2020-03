Wechselspiel in Berlin geht weiter

Der dritte Trainer bei Hertha BSC in einer Saison wird in ein paar Wochen auch schon wieder Geschichte sein. Der Berliner Fußball-Bundesligist wird sich wie erwartet von Alexander Nouri nach dem derzeit nicht absehbaren Ende der Spielzeit trennen. dpa

Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Michael Preetz am Mittwoch in einem Podcast der „Bild“-Zeitung. „Das aktuelle Trainer-Team weiß, dass wir zum 1. Juli neu besetzen wollen“, betonte Preetz. Betroffen ist also auch Markus Feldhoff. Nouri hat den Posten erst im Februar nach dem abrupten Weggang von Jürgen Klinsmann übernommen. Der Kreis der Kandidaten sei überschaubar. Als einer der Top-Favoriten wird Niko Kovac gehandelt, aber auch Bruno Labbadia.