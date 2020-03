später lesen Corona-Krise im Fußball Absage der paneuropäischen EM wird erwartet Teilen

Winter-EM oder Verschiebung in den Sommer 2021? Die Optionen liegen auf dem Tisch, jetzt ist die Europäische Fußball-Union gefordert. An diesem Dienstag wird die Uefa nach einer Krisensitzung per Videokonferenz wahrscheinlich die EM 2020 absagen – zumindest in der bisher geplanten Form. sid