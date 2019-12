Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern tritt am Samstag im letzten Spiel des Jahres beim Tabellenvierten SpVgg. Unterhaching an. Gelingt den Roten Teufeln dort der sechste Sieg in Serie? Von Mirko Reuther

Mit einem fröhlichen „Merry Christmas“ eröffnete Boris Schommers die Pressekonferenz des 1. FC Kaiserslautern. Auch wenn der Trainer des Fußball-Drittligisten kurz darauf kleinlaut eingestehen musste, dass er noch gar nicht alle Weihnachtsgeschenke für seine Liebsten besorgt hat. „Da muss ich wohl noch mal los“, meinte Schommers. Um auch den Anhängern der Roten Teufel ein vorzeitiges Präsent unter den Tannenbaum legen zu können, reicht allerdings kein kurzer Abstecher ins Kaufhaus. Denn das letzte Spiel des Jahres führt den FCK vor die Tore Münchens zum Tabellenvierten SpVgg. Unterhaching (14 Uhr). Bei den Bayern könnten die Pfälzer den sechsten Sieg in Serie feiern und in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen überwintern.

Etwas mehr als fünf Stunden dauert die Zugfahrt Richtung österreichische Grenze. Für die Anreise per Bahn haben sich die Lautrer bewusst entschieden. Vor dem Auswärtsspiel am letzten Spieltag bei Bayern München II hätten die Roten Teufel acht Stunden im Bus gesessen. Das würde diesmal mit dem einsetzenden Ferienverkehr noch länger dauern, vermutet Schommers. Auch rund 2000 FCK-Anhänger nehmen die weite Anreise auf sich. „Wieder einmal überragend“, nannte Pressesprecher Stefan Roßkopf die Unterstützung der Fans. Auch wenn diese wohl wieder für ein FCK-Heimspiel in der Fremde sorgen werden, hat Kaiserslautern in der letzten Partie vor dem Jahreswechsel noch eine harte Nuss zu knacken. Unterhaching trennt nur das schlechtere Torverhältnis von Relegationsplatz drei. Mit 22 Gegentoren stellen die Bayern die zweitbeste Abwehr der Liga. Nur der Hallesche FC musste weniger hinnehmen (21). „Sie arbeiten gut gegen den Ball, stehen stabil. Wir müssen effektiv sein“, weiß Schommers. Undurchdringlich ist aber auch das Hachinger Abwehrbollwerk nicht. Zwar trotzte die Elf in den letzten beiden Spielen Spitzenreiter MSV Duisburg ein 2:2 ab und schlug Schlusslicht Jena klar mit 3:0. Davor setzte es allerdings eine 2:3-Heimpleite gegen 1860 München sowie ein 0:3 beim 1. FC Magdeburg.

Personell stehen dem FCK fast alle Spieler zur Verfügung. Der Einsatz von Stürmer Andri Bjarnason ist fraglich. Er hat im Training einen Tritt abbekommen. Daneben fehlen nur die Langzeitverletzten Lukas Spalvis (Knorpelschaden) und Dylan Esmel (Kreuzbandriss). Neben den vielen personellen Optionen freut sich Schommers auch über die Trainingsleistungen seiner Mannschaft. „Die Jungs sind heiß und kämpfen darum, mit in den Zug steigen zu dürfen. Hier trudelt niemand locker aus, nur weil Weihnachten vor der Tür steht.“

Ausschließlich eitel Sonnenschein sieht der Übungsleiter aber trotzdem nicht. Beim 3:1-Sieg gegen die Reserve des deutschen Meisters habe seine Mannschaft in beiden Halbzeiten die Anfangsphase verschlafen. „Wir haben ihnen zu viele Räume gelassen. So ermöglichst du jedem Gegner in dieser Liga Torchancen.“ Er ergänzt: „Genau da müssen wir ansetzen. In Unterhaching will ich eine stabile Leistung sehen. Über 90 Minuten plus X.“ Der 40-Jährige betonte erneut, dass seine Mannschaft noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen ist: „Ich weiß, dass wir noch besser spielen können. Wenn wir kontinuierlich arbeiten. Und ich sehe, dass die Jungs genau das wollen.“

Dass mancher Anhänger der Roten Teufel angesichts von nur noch vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Richtung Tabellenspitze schielt, sei erlaubt, sagt der Trainer. „Ich freue mich für uns, dass wir in der Stadt wieder angelächelt werden. Und ich freue mich für die Zuschauer, die so sehr mit diesem Verein mitfiebern. Träume darf jeder haben.“ Aber: „Wir selbst dürfen nicht euphorisch werden.“

Nach dem letzten Spiel des Jahres würden er und das Trainerteam die Hinrunde daher „rational analysieren“ und daran tüfteln, „wie man das gut funktionierende Gerüst weiter verstärken kann“. Dabei könnten auch Neuzugänge eine Rolle spielen. Mit dem sportlichen Leiter Boris Notzon und Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt habe das Trainerteam intern diskutiert, auf welchen Positionen es Handlungsbedarf sehe. „Die beiden schauen jetzt, was möglich ist – da lasse ich mich selbst überraschen“, sagt Schommers. Im Falle von Neuzugängen sieht die Perspektive der derzeit aussortierten Spieler Christoph Hemlein, Janek Sternberg und Antonio Jonjic beim FCK freilich noch düsterer aus. „Das sind Personalien, zu denen ich mich hier nicht äußern werde“, antwortete Schommers auf die Frage, ob man das Trio dann abgeben wolle.

Dass Schommers sich neben dem Personal-Puzzle beim FCK im Endspurt des hektischen Weihnachtstrubels auch noch um Geschenke für seine Liebsten kümmern muss, macht seinen Alltag wohl nicht entspannter. Mit einem Sieg am Samstag könnte er zumindest sein Präsent an den FCK-Anhang von der Liste streichen. Dann reicht im Anschluss womöglich ein kurzer Abstecher ins Kaufhaus.