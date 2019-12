3. Fußball-Liga: Die Serie des 1. FC Kaiserslautern ist gerissen. Nach fünf Siegen in Folge kam es im letzten Spiel des Jahres zu einem 1:1 bei der SpVgg. Unterhaching. Von Mirko Reuther

„Dass ich diese bedröppelten Gesichter nicht sehen will“, antwortete FCK-Trainer Boris Schommers auf die Frage, was er seinen Spielern am Samstag nach dem Schlusspfiff der Partie gegen die SpVgg. Unterhaching im Anstoßkreis noch mitgeteilt habe. Zwar ist die Erfolgsserie des 1. FC Kaiserslautern in der 3. Fußball-Liga nach fünf Siegen in Serie gerissen. Dass sich die Roten Teufel mit einem 1:1 beim Tabellenvierten mittlerweile nicht mehr anfreunden können, zeigt aber, dass Leistungsniveau und Anspruchsdenken der Spieler, die noch vor sieben Wochen auf einem Abstiegsplatz standen, immens gewachsen sind. Nun überwintert der FCK in der oberen Tabellenhälfte. Und angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass Kaiserslautern im neuen Jahr noch ins Rennen um den Aufstieg eingreift. Zwar traten die Roten Teufel vor rund 5000 Zuschauern im Hachinger Sportpark nicht über 90 Minuten im Stile eines Spitzenteams auf, verdienten sich den Zähler aber durch eine deutliche Steigerung in Halbzeit zwei.

Über den ersten Durchgang würden die Pfälzer aber vermutlich am liebsten den Mantel des Schweigens hüllen. Zwar hatte der FCK durch einen Kopfball von Janik Bachmann die erste Halbchance der Partie (5.). Doch fortan kontrollierten die Gastgeber das Spiel – und verwerteten gleich ihre erste Möglichkeit eiskalt. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld, hielt die FCK-Verteidigung großzügigen Sicherheitsabstand zu ihren Gegenspielern. Und am zweiten Pfosten köpfte SpVgg-Verteidiger Christoph Greger den Ball gegen die Laufrichtung von FCK-Torwart Lennart Grill ins Netz (7.). Nur drei Minuten später hatten die Hausherren die nächste Gelegenheit. Ein Schuss von Moritz Heinrich strich knapp rechts am Gehäuse vorbei. Im Anschluss blieben große Torchancen von Unterhaching zwar aus. Doch die Bayern hatten die Partie im Griff, ließen gegen die mit vielen langen Bällen operierenden Lauterer kaum etwas zu. Einzige Ausnahme: In der 35. Minute marschierte FCK-Mittelfeldmotor Christian Kühlwetter bei einem Konter unwiderstehlich über den linken Flügel und servierte Stürmer Timmy Thiele den Ausgleich mit einer perfekten Hereingabe auf dem Silbertablett. Der Stürmer hätte sich die Ecke zehn Meter unbedrängt vor dem Hachinger Tor aussuchen können – schob den Ball aber kläglich rechts vorbei. „Klar ist das eine hundertprozentige Chance. Aber wir sind zunächst überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Der Ausgleich wäre nicht verdient gewesen. Wir hatten Glück, dass Haching zur Halbzeit nicht höher führt“, haderte Schommers.

Nach dem Seitenwechsel machte es seine Mannschaft, die wieder von rund 2500 mitgereisten Fans angefeuert wurde, viel besser. Florian Pick spielte in der 51. Minute einen Pass in die Gasse auf Hendrick Zuck. Der legte links im Hachinger Strafraum quer auf den mitgelaufenen Kühlwetter, der den Ball zum 1:1 über die Linie drückte. Es war das siebte Saisontor für den 23-Jährigen, der in seinen letzten fünf Einsätzen immer getroffen hat.

Im Anschluss entwickelte sich ein offenes Spiel, bei dem der FCK einen Tick zielstrebiger wirkte – aber im Abschluss die Effektivität vermissen ließ. Nach einem Eckball von Pick (61.) stand Thiele am zweiten Pfosten blank – brachte aber auch seine zweite Großchance nicht unter. Auf der Gegenseite feuerte Hachings Niclas Stierlin fünf Minuten später einen platzierten Schuss aus 18 Metern Richtung FCK-Gehäuse ab. Aber Lennart Grill fischte den Schuss stark aus der linken Torecke.

In der Schlussphase schien es, als hätten die Roten Teufel mehr Körner übrig. Chancen blieben aber aus. Bis in die zweite Minute der Nachspielzeit: Pick blieb mit einem Distanzschuss an einem Hachinger Abwehrbein hängen. Doch der eingewechselte Gino Fechner machte den Ball wieder scharf. Kühlwetter kam aus 20 Metern zum Abschluss, aber SpVgg-Torwart Kroll lenkte das Geschoss gerade noch um den Pfosten. Es blieb beim 1:1.

„In der zweiten Halbzeit war es ein intensives, körperbetontes Spiel. Das haben wir vor der Pause komplett vernachlässigt“, meinte Kühlwetter. Er ergänzte: „Am Ende hatte das Spiel keinen Sieger verdient.“. So sah es auch Schommers. „Es ist schade, weil wir hinten raus den Lucky Punch hätten setzen können. Aber das Ergebnis ist gerecht. Wir sind heute mit dem Punkt gegen einen guten Gegner zufrieden.“ Auf die Frage, wie er es geschafft habe, das einstige Kellerkind binnen weniger Wochen in die Nähe der Ligaspitze zu führen, sagte der 40-Jährige am SWR-Mikrofon: „Mit ehrlicher, konstruktiver Kritik, respektvollem Umgang, aber auch mit der klaren Forderung, was die Spieler besser machen müssen, damit die für diese Mannschaft spielen dürfen.“

Und wenn die Kicker der Roten Teufel realisieren, wie weit sie es in den vergangenen sieben Wochen gebracht haben, werden womöglich auch bei ihnen die bedröppelten Mienen der Vorfreude weichen, es in den verbleibenden 18 Spielen noch besser machen zu können.