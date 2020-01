Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sich nach einer lange misslungenen Saison an die oberen Tabellenplätze herangerobbt. Heute bricht die Mannschaft ins Wintertrainingslager an die türkische Riviera auf. Von Mirko Reuther

Das Lob für Boris Schommers und seine Roten Teufel kam von höchster Stelle. „Es macht wieder Spaß, zum Betze zu gehen. Als Fan kann man den Blick wieder positiv nach vorne richten“, sagte Horst Eckel, Fußball-Weltmeister von 1954, vor wenigen Tagen über die Leistungsexplosion des 1. FC Kaiserslautern vor der Winterpause. Die Worte der pfälzischen Vereinsikone würden derzeit wohl die meisten Anhänger des Drittligisten unterschreiben. Mit fünf Siegen und einem Remis hat sich der FCK furios aus dem Jahr 2019 verabschiedet. Nun liegt die Mannschaft, die Anfang November noch auf einem Abstiegsplatz stand, nur noch vier Punkte hinter dem

Aufstiegsrelegationsrang.

Die nackten Ergebnisse vor der Winterpause seien aber gar nicht „das primäre Thema“, sagte Trainer Schommers nach dem Trainingsauftakt am vergangenen Montag. „Sondern eher wie die Mannschaft aufgetreten ist und sich entwickelt hat.“ FCK-Mittelfeldmotor Christian Kühlwetter, der in seinen letzten fünf Einsätzen immer mindestens ein Tor erzielte, brachte den Reifeprozess der Roten Teufel schon nach dem 3:1-Auswärtserfolg beim

FC Bayern München II Mitte Dezember auf den Punkt. Die Mannschaft sei mittlerweile so gefestigt, dass sie nicht mehr nur an guten Tagen die Punkte mitnimmt – sondern auch dann „wenn es eigentlich nicht so rund läuft“, schwärmte Kühlwetter

Insbesondere in der Defensive haben die Pfälzer einen Quantensprung hingelegt. 14 Spieltage lang schien sich der FCK ernsthaft um den Titel „Schießbude der Liga“ bewerben zu wollen (32 Gegentore). In den letzten sechs Partien blieben die Lauterer nun dreimal ohne Gegentreffer, kassierten insgesamt nur noch vier Tore.

Schommers und der FCK – das scheint zu passen. Dabei wurde der 40-Jährige, der nach der 1:6-Heimklatsche der Roten Teufel am 8. Spieltag den glücklosen Sascha Hildmann auf der Trainerbank ablöste, zu Beginn kritisch beäugt. Nicht nur weil Schommers in den ersten sechs Partien nach seinem Amtsantritt nur ein magerer Sieg gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena gelang. Der gebürtige Leverkusener galt zumindest im Hinblick auf das Profigeschäft dazu noch als unbeschriebenes Blatt. Bis 2017 trainierte er ausschließlich Jugendmannschaften. Von der Saison 2017/2018 an arbeitete er als Co-Trainer von Michael Köllner beim 1. FC Nürnberg. Nach dessen Entlassung war Schommers dort Interimscoach. In 13 Spielen schaffte er mit dem Club aber nur einen Sieg, am Ende stand der Bundesliga-Abstieg. Seitdem befand sich Schommers auf Arbeitssuche.

Auch dass der Trainer einige blutleere Auftritte seines Teams – zumindest teilweise – lapidar mit fehlendem „Matchglück“ begründete und in der Kommunikation nach außen zuweilen tief in die rhetorische Grabbelkiste muffiger Plattitüden griff, trieb dem einen oder anderen Anhänger der Roten Teufel die Sorgenfalten auf die Stirn. Doch Schommers stete Verweise auf „akribische Arbeit“ und den „weiten Weg“, den das Team noch vor sich habe, waren mehr als leere Worthülsen.

Zunächst stabilisierte der Trainer die Grundordnung seiner Mannschaft. Und auch spielerisch legte der FCK zuletzt zu. Obgleich dem Team mitunter noch die Konstanz über 90 Minuten fehlt. Und nicht jeder Sieg durch eine spielerisches Feuerwerk zustande kam. „Der Trainer hat uns sensibilisiert und uns unsere Schwächen klar aufgezeigt. Man hat gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt und was wir in der Lage sind zu leisten, wenn Selbstbewusstsein und Kontinuität da sind“, sagt Carlo Sickinger. Der von Schommers zum Kapitän ernannte Mittelfeldspieler steht neben Kühlwetter und Toptorschütze Florian Pick (11 Treffer) als Sinnbild für den sportlichen Aufschwung der Pfälzer.

Schommers will trotz der Erfolgsserie zum Jahresende „keinen Tabellenplatz als Ziel aufrufen.“ „Wir müssen den Weg, den wir hier angefangen haben, weitergehen, den nächsten Schritt nach vorne machen“, ergänzt der Trainer, der heute mit seiner Mannschaft in den Flieger Richtung Belek steigt. An der türkischen Riviera bestreitet der FCK bis zum 18. Januar sein Trainingslager, bevor am 27. Januar (Montag) um 19 Uhr das erste Spiel der Restrunde im Fritz-Walter-Stadion gegen die SG Sonnenhof Großaspach auf dem Programm steht.

In der Türkei will der FCK „viel Zeit investieren, um unsere Standardschwäche abzustellen“, berichtet Schommers, der im Trainingslager auch Neuzugang Hikmet Çiftçi zu den täglichen Einheiten bittet. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue und hat beim FCK einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.

Gesucht wird bei den Pfälzern weiterhin ein Linksverteidiger, denn Janek Sternberg spielt beim FCK keine Rolle mehr. Ebenso wie Ex-Kapitän Christoph Hemlein und Torwart Jan-Ole Sievers. Im Gegensatz zu dem ausgemusterten Trio stand Jose Junior Matuwila am Montag beim Trainingsauftakt zwar auf dem Rasen – doch auch der Verteidiger kann sich offenbar einen neuen Verein suchen. Zuletzt wurde Matuwila mit Preußen Münster in Verbindung gebracht.Eine neue Chance erhält indes Talent Antonio Jonjic (20), der im November mit Sternberg und Hemlein zur zweiten Mannschaft degradiert worden war. „Toni wird erstmal bei der U21 anfangen. Ich hatte aber ein sehr langes und intensives Gespräch mit ihm, in dem ich ihm den Weg offengelegt habe, wie er wieder zurück zu den Profis kommen kann“, sagt Schommers.

Dass seine Mannschaft in den verbleibenden 18 Ligaspielen nahtlos an die Erfolgsserie vor dem Jahresausklang anknüpfen kann, ist für den Trainer kein Selbstläufer. „Den 1. FC Kaiserslautern wird jetzt keiner mehr unterschätzen. Ich kann mir vorstellen, dass manche Teams gegen uns jetzt defensiver stehen und die Räume für uns weniger werden. Dann müssen wir mehr spielerische Lösungen finden“, fordert der Coach. Der Trainer weiß genau, dass der FCK bei dem extrem dichten Verfolgerfeld in der 3. Liga eine formidable Restrunde hinlegen muss, um noch ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Doch sollten Schommers und seine Roten Teufel nach der lange völlig verkorksten Saison am Ende tatsächlich einen der ersten drei Plätze belegen – dann wäre ihnen nicht nur das Lob von FCK-Ikone Horst Eckel gewiss.