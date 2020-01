Seit sieben Spielen ist der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga ungeschlagen. Beim 0:0 gegen Großaspach fehlte zuletzt allerdings die Kaltschnäuzigkeit vorm gegnerischen Tor. Das soll am Samstag beim FC Ingolstadt anders laufen. Von Svenja Hofer

Für viele Fans des 1. FC Kaiserslautern hat sich das Remis zum Jahresauftakt wie eine Niederlage angefühlt. Das 0:0 gegen Großaspach war ein Dämpfer mitten in der Aufholjagd im Kampf um die oberen Plätze der 3. Fußball-Liga. „Alle hätten sich über einen Sieg gefreut, der nach dem Spielverlauf auch drin gewesen wäre“, sagt FCK-Coach Boris Schommers in der Pressekonferenz am Donnerstag. „Ich kann die Fans verstehen, die nach so einem Spiel nach Hause gehen und sagen: Wir haben zwei Punkte verloren. Aber es ist kein Selbstläufer.“

Zwar sind die Roten Teufel nach fünf Siegen und zwei Remis seit sieben Spielen ungeschlagen, doch der Rückstand auf Relegationsrang drei beträgt immer noch sechs Zähler. Auf den Tabellenzweiten FC Ingolstadt sind es acht. Und genau bei diesem muss sich der FCK am Samstag, 14 Uhr, behaupten. „Wir haben gegen Großaspach einiges gut gemacht. In der Chancenverwertung müssen wir aber einfach effektiver sein. Ich befürchte, dass wir am Samstag nicht so viele Großchancen bekommen werden – dementsprechend sollten wir die wenigen besser nutzen“, macht der 41-jährige Coach klar, dass es vor allem in Sachen Effizienz besser laufen muss als bei der Nullnummer zuletzt auf dem Betzenberg.

Dass die Fans nach der Serie vor der Winterpause mit 16 Punkten aus sechs Spielen euphorisch nach vorne blickten, sei okay. „Aber wenn wir bei Serie bleiben: Nicht nur wir haben eine, sondern auch Ingolstadt – und die ist besser als unsere.“ Seit zwölf Spielen sind die Schanzer ungeschlagen. Ingolstadt, die als Zweiter in der Tabelle da stehen, wo Kaiserslautern gerne wäre, zeichnet sich durch viele Dinge aus: „Sie haben den besten Sturm der Liga, die drittbeste Abwehr, haben eine sehr gute Konstanz, eine sehr gute Grundordnung, ein sehr gutes Umschaltspiel, die bringen wirklich viel mit“, rattert Schommers die Qualität des Gegners herunter. „Es wird ein schweres Auswärtsspiel für uns, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und rechnen uns was aus. Unser Ziel ist es, etwas aus Ingolstadt mitzunehmen.“

Tabellarisch sei es für Kaiserslautern eine wichtige Partie, betont Schommers. „Aber man sollte das große ganze Ziel nicht aus den Augen verlieren wegen eines Spiels. Es geht darum, den begonnen Weg konstant weiterzugehen.“ Das Wort Aufstieg lässt sich Schommers im Hinblick auf das große Ganze nicht entlocken. „Der schwebt beim FCK immer mit, aber nicht bei mir. Aktuell ist für mich das Thema, die Mannschaft weiterzuentwickeln und konstant erfolgreicher Fußball zu spielen. Damit haben wir mehr als genug zu tun.“

Personell steht Schommers mit Ausnahme der Langzeitverletzten der gesamte Kader zur Verfügung. Somit könnten auch die Neuzugänge Hikmet Ciftci und Alexander Nandzik ihr Debüt geben.

Der 1. FC Kaiserslautern hat am letzten Tag der Transferphase noch zwei Spieler abgegeben. Die beiden Verteidiger Janek Sternberg und José-Junior Matuwila werden in der Rückrunde nicht mehr zum Kader gehören, wie die Pfälzer am Freitag mitteilten. Der 27 Jahre alte Sternberg geht zum Ligarivalen Halleschen FC, der 28-jährige Matuwila wechselt leihweise für ein halbes Jahr zu Regionalligist Rot-Weiß Essen. „José und wir erhoffen uns von der Leihe mehr Spielanteile in der Rückrunde“, sagte FCK-Sportdirektor Boris Notzon. Matuwilas Vertrag in Kaiserslautern läuft noch bis zum 30. Juni 2021.