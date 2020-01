Noch zwei Testspiele vor dem EM-Auftakt

Nach der kurzen Silvester-Pause ist die deutschen Handball-Nationalmannschaft am Donnerstag zu ihrer finalen EM-Vorbereitung in Frankfurt eingetroffen. Bundestrainer Christian Prokop wird mit seinem 17-köpfigen Kader mehrere Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele gegen Island am Samstag in Mannheim (17.20 Uhr/ARD) und gegen Österreich am kommenden Montag in Wien (14.40 Uhr/ARD) absolvieren, ehe die DHB-Auswahl am 7. Januar nach Trondheim fliegt.

Vor dem Auftakt muss Prokop noch einen Spieler aus seinem Aufgebot streichen. Bei der EM von 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden trifft Deutschland in der Vorrunde auf die Niederlande (9. Januar, 18.15 Uhr/ZDF), Titelverteidiger Spanien (11. Januar, 18.15 Uhr/ARD) und Lettland (13. Januar, 18.15 Uhr/ZDF). Die beiden Gruppenersten erreichen die Hauptrunde, in der vier weitere Partien anstehen. Die beiden Ersten aus zwei Hauptrunden-Gruppen kommen ins Halbfinale.