(red/ski) Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat die erste Neuverpflichtung im Jahr 2020 getätigt: Hikmet Çiftçi wechselt ablösefrei vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue in die Pfalz. Der Mittelfeldspieler wird hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterzeichnet, wie der Verein mitteilt. red/ski

Seine fußballerische Laufbahn begann der in Neuss geborene Çiftçi beim FSV Vatan Neuss, ehe er in den Nachwuchsbereich des 1. FC Köln wechselte. Dort absolvierte er seine Ausbildung auch unter FCK-Cheftrainer Boris Schommers und dessen Co-Trainer Kevin McKenna, die während seiner Zeit in der U19 des 1. FC Köln das Trainerteam bildeten. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte der türkische U21-Nationalspieler in der Regionalligamannschaft der Geißböcke, wo er in insgesamt 48 Spielen vier Tore und sieben Torvorlagen erzielte und ebenfalls zwei Jahre lang von Kevin McKenna begleitet wurde. Vom Rhein ging es für ihn im Sommer des vergangenen Jahres ins Erzgebirge, wo er bei Aue seinen ersten Profivertrag unterzeichnete. In der bisherigen Spielzeit kam der 21-jährige Linksfuß allerdings nur zu jeweils einem Kurzeinsatz in Liga zwei sowie im DFB-Pokal.

„Hikmet Çiftçi erhöht unsere Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld. Er passt charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft“, erklärt Kaiserslauterns Sportdirektor Boris Notzon und fügt an: „Wir können mit dieser Verpflichtung den Kader weiter verstärken.“ Hikmet sei ein äußerst ballsicherer Spieler, der auch über die nötige Mentalität für den Fußball auf dem Betzenberg verfügt.

„Ich bin sehr froh, nun ein Roter Teufel zu sein. Ich sehe, dass hier wieder etwas wachsen kann und ich kann mich mit den Ambitionen des Vereins sehr gut identifizieren“, sagt Hikmet Çiftçi zu seinen Beweggründen. „Kaiserslautern ist ein Traditionsverein und ich bin sehr stolz, nun ein Teil davon zu sein.“