Keine Rückkehr von Müller in die Nationalelf

Thomas Müller zeigte in der Diskussion um eine DFB-Rückkehr demonstrativ das Bayern-Wappen auf seinem Trikot in die TV-Kamera. „Diese Europameisterschaft interessiert mich aktuell überhaupt nicht“, sagte der 30-Jährige am Rande des Spitzenspiels gegen RB Leipzig. „Mich interessiert, dass wir hier dieses Jahr Titel holen. Wenn es geht, drei Stück.“ Müller hat sich also offenbar mit dem Ende seiner Nationalmannschafts-Laufbahn arrangiert.

Auch Bundestrainer Joachim Löw schloss die Rückkehr des 100-maligen Nationalspielers im Grunde aus. „Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn alle fit sind“, sagte Löw in München. Er hatte beim Neuaufbau die Ex-Weltmeister Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng aussortiert.