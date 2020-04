später lesen Merkur-Rückblende Rückblende FOTO: dpa / Gregor Fischer FOTO: dpa / Gregor Fischer Teilen

Was geschah am 22. April?2019 In einem dreitägigen Referendum stimmen die Ägypter mit nahezu 90 Prozent für Verfassungsänderungen. Präsident Abdel Fattah al-Sisi kann demnach bis 2030 im Amt bleiben, sein Einfluss auf die Justiz und das Militär wird gestärkt.