Was geschah am 18. März?

2018 wird Wladimir Putin mit klarer Mehrheit für eine vierte Amtszeit als russischer Präsident gewählt. Wahlbeobachter kritisieren mangelnden Wettbewerb im Wahlkampf.

2015 werden bei Protesten anlässlich der offiziellen Eröffnung des Neubaus der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main mehrere hundert Polizisten und Demonstranten verletzt.

2010 wird der Ulmer Generikahersteller Ratiopharm an den israelischen Konkurrenten Teva Pharmaceuticals verkauft. Der Verkaufspreis liegt bei 3,6 Milliarden Euro. Am 10. August ist der Verkauf abgeschlossen.

1990 findet in der DDR die erste und letzte freie Volkskammerwahl statt, aus der die konservative Allianz mit der CDU an der Spitze klar als Sieger hervorgeht.

1973 strahlt der WDR „Je später der Abend ...“ aus, Deutschlands erste Fernseh-Talkshow. Moderator ist Dietmar Schönherr.

1965 macht der sowjetische Kosmonaut Alexej Leonow als erster Mensch einen zehnminütigen „Spaziergang“ durchs All.

1904 wird der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) gegründet.

1848 kommt es in Berlin im Anschluss an eine Kundgebung vor dem königlichen Schloss zu Unruhen und Barrikadenkämpfen zwischen protestierenden Bürgern und dem Militär („Märzrevolution“ in Preußen).

37 lässt sich nach Tiberius‘ Tod (am 16. März) Caligula mit Unterstützung der Prätorianergarde zum römischen Kaiser ausrufen.

GEBURTSTAGE

1990 Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30), deutscher Schauspieler („Die wilden Kerle“) und Sänger.

1970 Queen Latifah (50), amerikanische Rapmusikerin, Schauspielerin und Produzentin (Album „Black Reign“, Filmrolle in „Chicago“).

1960 Max Tidof (60), deutscher Schauspieler („Comedian Harmonists“).

1950 James Conlon (70), amerikanischer Dirigent, Chefdirigent der Pariser Oper 1995-2004, Kölner Generalmusikdirektor 1989-2003.

1940 Hartmut Graßl (80), deutscher Klimaforscher und Meteorologe, Direktor des Weltklimaforschungsprogramms bei der Weltorganisation für Meteorologie in Genf 1994-99.

TODESTAGE

2016 Guido Westerwelle, Politiker, Außenminister 2009-2013, Vizekanzler 2009-2011, FDP-Bundesvorsitzender 2001-2011, geb. 1961.

1980 Erich Fromm, deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker und Sozialphilosoph („Die Kunst des Liebens“, „Haben oder Sein“), geb. 1900.