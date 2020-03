Was geschah am 6. März?



2019 weist Venezuela den deutschen Botschafter aus. Der Diplomat Daniel Kriener hatte sich auf die Seite des selbst ernannten Präsidenten Juan Guaidó und gegen Amtsinhaber Nicolás Maduro gestellt.



2018 kündigt der japanische Autoriese Toyota für 2018 das Ende der Produktion von Diesel-PKW an. Wegen der sinkenden Diesel-Nachfrage will sich der Konzern noch in diesem Jahr völlig daraus zurückziehen. Toyota konzentriert sich auf Autos mit Hybridantrieb.



2015 beschließt der Bundestag die Einführung einer Frauenquote von 30 Prozent für Aufsichtsräte von Großunternehmen. Die Regelung gilt ab 2016 für gut 100 börsennotierte und mitbestimmungspflichtige Unternehmen.



2010 überfallen vier maskierte Räuber in Berlin eines der größten europäischen Pokerturniere und erbeuten knapp 242 000 Euro. Mit Schusswaffen und einer Machete stürmen sie in das Luxushotel Grand Hyatt am Potsdamer Platz, greifen nach den Geldscheinen und flüchten.



1983 erhalten bei der Bundestagswahl die Grünen 5,6 Prozent der Stimmen und ziehen erstmals in den Bundestag ein.



1978 verlieren bei einem Hubschrauber-Absturz in der Nähe von Tripolis/Libyen zwei hohe DDR-Funktionäre ihr Leben: SED-Politbüromitglied und Agitationschef Werner Lamberz (48), der als möglicher Honecker-Nachfolger galt, und ZK-Mitglied Paul Markowski (48).



1898 nimmt das deutsche Kaiserreich aufgrund eines den Chinesen aufgezwungenen Pachtvertrages formell Besitz von der Halbinsel Kiautschou (heute Jiaozhou) für 99 Jahre. Sie wird zum ersten deutschen Handels- und Flottenstützpunkt in Ostasien.



1714 schließt Kaiser Karl VI. in Rastatt (heute in Baden-Württemberg) Frieden mit Frankreich und beendet so den Spanischen Erbfolgekrieg zwischen Österreich und Frankreich.



GEBURTSTAGE



1968 Smudo (52), deutscher Hip-Hop-Sänger, Mitglied der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier („Die Da!?!“).



1950 Felix Genn (70), deutscher Bischof, Bischof von Münster seit 2009, Bischof von Essen 2003-2009 und ehemaliger Trierer Weihbischof.

TODESTAGE



1986 Georgia O’Keeffe, US-amerikanische Malerin, eine der bekanntesten amerikanischen Malerinnen des 20. Jahrhunderts, geb. 1887.



1900 Gottlieb Daimler, deutscher Ingenieur, geb. 1834.