Was geschah am 1. Februar?

2000 darf sich in London mit Verspätung das größte Riesenrad der Welt drehen. Die für Silvester geplante Eröffnung des Millennium-Rads musste aus Sicherheitsgründen verschoben werden.

1995 gewinnen Mandy Wötzel/Ingo Steuer (Chemnitz) bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Dortmund den Titel im Paarlauf und damit nach zwölf Jahren als erstes deutsches Paar wieder Gold in dieser Disziplin.

1985 tritt der Austritt Grönlands aus der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union - EU) offiziell in Kraft. Dennoch bleibt die Insel der Gemeinschaft weiterhin vertraglich verbunden.

1953 kommen bei einer schweren Sturmflut an der niederländischen Küste 1835 Menschen ums Leben. Rund 200 000 Hektar Land werden überflutet, Hunderttausende Menschen werden obdachlos.

1930 verordnet Josef Stalin in Moskau die Enteignung der Großbauern. Durch die gewaltsamen Umsiedlungen und Hungersnöte kommen etwa elf Millionen Menschen zu Tode.

1896 findet in Turin die Uraufführung der Oper „La Bohème“ des italienischen Komponisten Giacomo Puccini statt.



Was geschah am 2. Februar?

2010 beginnen nach mehr als 15 Jahren Planung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt die Bauarbeiten für das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21.

1990 kündigt der südafrikanische Präsident Frederik de Klerk in einer Regierungserklärung die Wiederzulassung der Befreiungsbewegung Afrikanischer Nationalkongress (ANC) sowie die Freilassung des inhaftierten Widerstandskämpfers Nelson Mandelas an.

1986 machen bei den Parlamentswahlen im Fürstentum Liechtenstein erstmals die Frauen von ihrem 1984 zugestandenen Stimm- und Wahlrecht Gebrauch.

1969 wird die erste Kunsteisbahn für Rodler am Königssee in Bayern eingeweiht.

1950 setzt der Bundestag erstmals einen Untersuchungsausschuss ein. Dieser soll die Einfuhrpolitik des „Bizonenrates“, der britischen und amerikanischen Zone vor der Gründung der Bundesrepublik, überprüfen.

1913 geht das Grand Central Terminal in New York in Betrieb – gemessen an der Zahl der Gleise größter Bahnhof der Welt.

1848 beendet der Friede von Guadalupe Hidalgo den 1846 ausgebrochenen Mexikanisch-Amerikanischen Krieg. Mexiko tritt fast die Hälfte seines Staatsgebiets an die USA ab.

1558 wird in Jena die vom römisch-deutschen König und späteren Kaiser Ferdinand I. privilegierte Universität feierlich eröffnet.