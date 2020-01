Die Zahl der deutschen Staatsbürger, die aufgrund von Ausreisesperren in der Türkei festsitzen, ist gestiegen. Der Bundesregierung seien zurzeit 74 solcher Fälle bekannt, teilte das Auswärtige Amt auf Anfrage mit. dpa

Ende August war noch von 38 deutschen Staatsbürgern die Rede gewesen, die die Türkei aufgrund von Ausreisesperren nicht verlassen dürfen. Im November waren 55 Bundesbürger betroffen. Nicht bekannt sind die Hintergründe. In der Vergangenheit wurde jedoch immer wieder gegen deutsche Staatsbürger wegen kritischer Äußerungen in sozialen Medien ermittelt und in dem Zusammenhang Ausreisesperren verhängt. So darf etwa der Ehrenvorsitzende der Alevitischen Gemeinde Deutschland, Turgut Öker, die Türkei aufgrund eines laufenden Verfahrens wegen Präsidentenbeleidigung nicht verlassen. Die Zahl der in der Türkei inhaftierten Deutschen blieb weitgehend konstant. Nach offiziellen Angaben befinden sich zurzeit 59 Deutsche in türkischer Haft, im November waren es 60. Das Auswärtige Amt erhebt allerdings nicht mehr öffentlich, wie viele Fälle kriminelle Hintergründe haben oder „politisch“ sind – bei denen es also etwa um Terrorvorwürfe oder Präsidentenbeleidigung geht. Das Thema dürfte am Freitag auch beim Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit Präsident Recep Tayyip Erdogan in Istanbul zur Sprache kommen.