später lesen EU-Haushalt Von der Leyen fordert Marshall-Plan für Europa Teilen

Twittern



Einen Marshall-Plan für die Zeit nach der Corona-Krise hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gefordert. Trotz aller Hilfsmaßnahmen müsse Europa mehr Geld in die Hand nehmen, verlangte sie in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“.