später lesen Laut Spiegel-Bericht schon im Herbst USA haben Atomwaffen in der Eifel modernisiert Teilen

Twittern



Die USA haben nach einem „Spiegel“-Bericht ihre in Deutschland stationierten Atomwaffen modernisiert. Die geheime Operation habe bereits im Herbst 2019 stattgefunden, berichtete das Magazin. Die US-Luftwaffe habe die rund 20 Atomwaffen vom Typ B-61 vom Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz mit einer militärischen Transportmaschine für zwei Tage in die USA geflogen.