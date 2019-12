später lesen Impeachment Präsident Trump will schnelles Verfahren im Senat FOTO: dpa / Evan Vucci FOTO: dpa / Evan Vucci Teilen

(dpa) US-Präsident Donald Trump drängt beim bevorstehenden Amtsenthebungsverfahren gegen ihn im Senat zur Eile. „Ich will eine sofortige Verhandlung!“, schrieb der Republikaner am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter, nachdem die Demokraten im Repräsentantenhaus am Vortag mit ihrer Mehrheit die formelle Eröffnung des Impeachment-Verfahrens beschlossen hatten. dpa